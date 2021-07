Étonnante situation qui a lieu en ce moment avec des HomePod qui, sans raison apparente, ne fonctionnent plus. Plusieurs utilisateurs ayant l’enceinte d’Apple ont rapporté leurs problèmes sur Twitter et Reddit.

Un utilisateur avec 19 (!) HomePod raconte que sept d’entre eux ne fonctionnent plus. Quatre ont la bêta de la mise à jour 15.0 et les trois autres ont la version 14.6. Un autre utilisateur a une histoire similaire. Il dit avoir deux HomePod et l’un des deux ne fonctionne plus du tout. Il a essayé de redémarrer, d’effacer l’enceinte au sein de l’application Maison et d’autres manipulations, mais rien n’y fait.

Les différents témoignages ont un point en commun : les HomePod sont connectés à l’Apple TV. Il se pourrait bien qu’Apple ait, d’une façon ou d’une autre, fait une gaffe au point de complètement bloquer les enceintes. Mais encore faut-ilsavoir ce qui coince.

L’assistance n’en sait pas plus pour l’instant. Un utilisateur explique d’ailleurs qu’il n’est plus sous garantie et que l’employé au bout du fil lui a fait comprendre que la « solution » (si on peut dire ainsi) était… d’acheter un nouvel HomePod. Dans le même temps, un autre employé a invité un utilisateur à débrancher son enceinte et attendre la prochaine mise à jour.

Nous avons récemment publié un article notant que des utilisateurs ayant installé la bêta de la mise à jour 15.0 pour le HomePod rencontraient des problèmes. L’enceinte pouvait chauffer sur la partie supérieure. Autant dire qu’il y a une sacrée pagaille au niveau des HomePod en ce moment.