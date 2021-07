Des deux iPad Pro sortis cette année, seul le modèle 12,9 pouces a droit à une dalle Mini-LED. Ming Chi Kuo croit savoir que l’iPad Pro 11 pouces de 2022 disposera à son tour de cette technologie de dalle. Si l’on en croit l’analyste réputé, Apple chercherait activement de nouveaux fournisseurs de dalles Mini-LED , ce qui permettrait ainsi de couvrir la production de ce type de dalles pour le prochain iPad Pro 11 pouces.

L’analyste estime aussi que les futures gammes d’iPad Pro proposeront les mêmes diagonales d’écran que les modèles actuels, et ce malgré certaines rumeurs récentes laissant entendre qu’Apple plancherait sur un iPad Pro de très grande taille. Kuo ne commente pas ces rumeurs (portées par le journaliste de Bloomberg Mark Gurman) mais précise que les seuls iPad Pro commercialisés l’an prochain seront des modèles 11 et 12,9 pouces. Enfin, l’analyste réitère ses prévisions d’un MacBook Pro Mini-LED avant la fin de l’année et d’un MacBook Air équipé de cette même technologie d’écran en 2022.