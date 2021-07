Relais privé iCloud est une nouveauté qui permet de masquer votre adresse IP et votre navigation sur Safari aux fournisseurs de réseaux et aux sites Web. C’est plus que similaire à un VPN dans l’idée, mais Apple ne le nomme pas comme tel. Pendant ce temps, ce système inquiète les annonceurs.

Les annonceurs ont peur du relais privé iCloud d’Apple

Selon DigiDay, certains responsables publicitaires estiment qu’Apple n’applique pas ses règles de transparence en matière de suivi des applications aussi sévèrement qu’il le pourrait, mais que le relais privé iCloud pourrait leur faire mal. Pourquoi ? À cause du fingerprinting, à savoir l’empreinte digitale d’appareil.

Relais privé iCloud rend l’adresse IP d’une personne inutile pour le fingerprinting car le service redirige le trafic Web à travers deux serveurs distincts. Certes, l’adresse IP n’est que l’un des nombreux aspects qui permettent d’établir le fingerprinting du comportement d’une personne sur un appareil, mais c’est un aspect important.

Les annonceurs ont également peur que le relais privé iCloud ne soit que le début et qu’Apple frappe plus fort à l’avenir. Cela a déjà commencé avec iOS 14.5 qui demande aux utilisateurs s’ils acceptent le pistage par les applications. Pour les annonceurs, le jeu du chat et de la souris va commencer.

« Apple doit faire attention lorsqu’il utilise sa position sur le marché d’une manière qui pourrait être interprétée comme étant soit anticoncurrentielle, soit trop dictatoriale », a déclaré Nii Ahene, chef de la stratégie de l’agence numérique Tinuiti. « C’est pourquoi il y a un déploiement progressif du plan de confidentialité d’Apple. L’entreprise communique très tôt ce qu’elle va faire, commence à avoir des conversations en coulisses, puis au bout d’un certain temps, l’application de la politique du suivi des applications commence à se mettre en place », ajoute-t-il.

Comment avoir relais privé iCloud ? Il suffit d’avoir un abonnement à iCloud, qu’importe la formule. Même celle à 0,99€/mois qui permet d’avoir 50 Go de stockage intègre le nouveau service.