La puce M1 d’Apple, en plus de proposer de bonnes performances, permet d’avoir une excellente autonomie sur les MacBook en comparaison des modèles avec les processeurs Intel. Apple était tellement étonné des bons résultats que le groupe pensait qu’il s’agissait au départ d’un bug.

C’est Bob Borchers, vice-président du marketing produit mondial pour Apple, qui l’a expliqué à Tom’s Guide :

Lorsque nous avons vu le premier système, que vous vous êtes assis et avez joué avec pendant quelques heures et que la batterie n’a pas bougé, nous avons pensé « Bon sang, c’est un bug, l’indicateur de batterie est cassé ». Et puis Tim a ri en arrière-plan, « Non, c’est comme ça que c’est censé être » et c’était assez phénoménal.