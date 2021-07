Apple Music annonce la mise en place de « Cette semaine sur Apple Music ». Il s’agit d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire qui est l’occasion de faire un résumé musical de la semaine avec les cinq principales annonces.

« Chaque vendredi, découvrez les cinq événements les plus marquants d’Apple Music et plongez dans les histoires les plus marquantes avec des albums, des listes de lecture, des vidéos, des épisodes radio et bien plus encore », indique le service de streaming dans un tweet.

Introducing #ThisWeekOnAppleMusic. Every Friday, get a break down of the five biggest things happening across Apple Music, and dive deeper into the highlighted stories with albums, playlists, videos, radio episodes, and more. Catch up now: https://t.co/z2TOOcdLmO pic.twitter.com/FuL4yujNhH — Apple Music (@AppleMusic) July 9, 2021

Pour ce premier rendez-vous, on retrouve la playlist BTS: Butter Dance Party, une interview avec Jennifer Lopez, un court-métrage et une mise en avant de quelques albums et radios.

« Cette semaine sur Apple Music » est disponible directement depuis l’application Musique sur iPhone, iPad et Mac. Si besoin, vous pouvez y accéder directement en cliquant sur ce lien. À noter que le contenu est uniquement en anglais. Cela va être un peu embêtant pour les interviews et ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Mais si vous voulez voir les principales tendances musicales de la semaine, la langue ne devrait pas poser de problème.