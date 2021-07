Ceux qui voulaient le scanner LiDAR sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini risquent d’être déçus. Le leaker Dylandkt assure qu’il sera uniquement sur les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. On le retrouve déjà sur les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Les premières rumeurs datant de janvier indiquaient que les quatre iPhone 13 auraient le droit au scanner LiDAR. Mais le mois dernier, une information n’allait pas dans ce sens et nous apprenions que les modèles non-Pro n’étaient pas concernés. Dylandkt assure de son côté que c’est effectivement le cas.

Le même leaker parle aussi des Mac et plus exactement de la webcam. Apple utilise depuis des années des webcams 720p, ce qui peut surprendre sachant que les modèles 1080p sont là depuis un moment maintenant. L’exception est l’iMac M1 qui dispose d’un tel capteur. Mais les MacBook Air M1 et MacBook Pro M1 restent avec un module 720p. Apple assure malgré tout que tout un travail est réalisé au niveau du logiciel pour améliorer la qualité.

« Il est bon de noter que le prochain MacBook Pro sera doté d’une webcam 1080p mise à jour, tout comme l’ensemble de la gamme Mac », indique le leaker.

Dylandkt a été en mesure de partager quelques informations avant l’officialisation par Apple. Il a par exemple révélé que l’iPad Pro allait avoir la puce M1, cinq mois avant la présentation par Apple. Il avait également indiqué que le nouvel iMac allait avoir une puce M1 et non M1X comme certains bruits de couloir le laissaient entendre.