Les iPhone 13 devraient toujours proposer 512 Go de stockage au maximum et non évoluer pour monter jusqu’à 1 To, selon TrendForce. Le cabinet d’analyse est donc en désaccord avec ce qui s’est dit ces derniers mois.

Quelques rumeurs ont évoqué une capacité de stockage grimpant jusqu’à 1 To pour les iPhone 13. Mais selon TrendForce, rien ne va changer par rapport aux iPhone 12. Les iPhone 13 et iPhone 13 mini auraient toujours le droit à 64, 128 ou 256 Go. Quant aux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, ce serait toujours 128, 256 ou 512 Go.

Il est certain que ce choix va décevoir certains utilisateurs, notamment ceux qui prennent énormément de photos, tournent beaucoup de vidéos en 4K ou installent beaucoup d’applications. Les 512 Go devraient rester en place avec les iPhone 13.

Pour le reste, TrendForce « confirme » ce qui a déjà été dit. Il y aurait quatre modèles d’iPhone 13 en septembre avec une encoche un peu plus petite que celle des iPhone 12. Mais pour le reste, le design devrait être identique. Les téléphones auront le droit à la puce A15 et tous auront des écrans OLED, avec les modèles Pro qui auront un affichage de 120 Hz. Aussi, le système de caméra arrière des quatre iPhone 13 serait équipé d’une stabilisation d’image par déplacement de capteur, une fonctionnalité actuellement exclusive à l’iPhone 12 Pro Max. Pour les nouveaux modèles Pro, l’objectif ultra large gagnera l’autofocus. Enfin, le scanner LiDAR sera toujours réservé aux iPhone 13 Pro et Pro Max et les prix resteraient identiques aux iPhone 12.

Le cabinet s’attend à ce que la production d’iPhone en 2021 augmente de 12,3% par rapport à 2020 avec 223 millions d’exemplaires. Il pense que les iPhone 13 vont représenter 40% du volume total.