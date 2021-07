Apple a signé un accord avec AR Content, la société de production dirigée par Alexander Rodnyansky, un producteur et réalisateur ukrainien et russe. Cela concernera aussi bien des programmes en russe que des programmes dans d’autres langues sur Apple TV+.

L’accord avec Apple TV+ va permettre à la plateforme de streaming d’avoir des séries ou films qui se dérouleront aussi bien en Russie que dans le reste du monde, avec des créateurs russes et internationaux aux commandes. Mais il est bon de noter qu’il s’agit d’un accord « first look ». Il faut comprendre par là qu’Apple TV+ aura le nouveau contenu d’AR Content en premier, mais les programmes pourraient très bien être disponibles sur d’autres plateformes à l’avenir.

« Apple est extrêmement intéressé par l’exploration des possibilités dans cette partie du monde. Le groupe sera le tout premier de toutes les plateformes de streaming mondiales à signer un partenariat stratégique avec une entreprise aux racines russes », a déclaré Alexander Rodnyansky à Variety à l’occasion du Festival de Cannes. Il ajoute que les plateformes de streaming « ont ouvert les portes et détruit les frontières » en permettant de viser le monde.

Apple TV+ cherche de plus en plus à avoir des programmes dans différentes langues et pas uniquement en anglais. La série Téhéran a un dialogue essentiellement en hébreu. On peut également citer l’arrivée du français sur le service de streaming avec Liaison. Il s’agit d’une prochaine série avec Vincent Cassel et Eva Green annoncée le mois dernier.