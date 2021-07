Apple propose une nouvelle bêta du HomePod Software 15. Apple ne donne pas de détail concernant les changements par rapport à la version précédente, mais il y a probablement des modifications pour éviter les problèmes. La mise à jour pèse un peu mois de 500 Mo.

Ces derniers temps, des utilisateurs avec un HomePod et la bêta de HomePod Software 15 ont assuré que leur enceinte était très chaude, notamment sur la partie supérieure. Plus récemment, des utilisateurs ont vu leur HomePod devenir une brique. L’enceinte ne fonctionnait plus du jour au lendemain, sans raison apparente. Quelques témoignages suggèrent que le problème a également touché des utilisateurs qui n’avaient pas installé la bêta et sont encore avec la version 14 du logiciel.

Pour rappel, Apple réserve la bêta de HomePod Software 15 pour les membres du programme AppleSeed. Les développeurs et testeurs publics ne peuvent pas en profiter, contrairement à iOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 et watchOS 8 pour lesquels ils ont accès aux bêtas.

La version finale de HomePod Software 15 arrivera assez logiquement à l’automne. Apple a déjà dit qu’iOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 et watchOS 8 seront disponibles à cette période, sans une date plus précise. Mais si l’on se base sur les années précédentes, ce sera pour septembre. L’exception pourrait bien être macOS Monterey avec une disponibilité pour une peu plus tard.