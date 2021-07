Apple propose aujourd’hui la release candidate (RC) d’iOS 14.7 sur iPhone et iPadOS 14.7 sur iPad pour les développeurs et testeurs publics. Elle arrive quelques jours après la bêta 5 et doit être l’ultime version avant la version finale pour tout le monde.

Et voici la release candidate d’iOS 14.7

La release candidate (RC) d’iOS 14.7 doit être testée par les développeurs et testeurs publics. Si tout va bien, alors Apple proposera exactement la même version au public dans quelques jours. Mais s’il y a un quelconque souci, alors Apple pourra faire le ou les bugs avant de distribuer la version finale aux utilisateurs.

Voici les notes de version selon Apple :

Prise en charge de la batterie externe MagSafe pour l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

Apple Card Family ajoute la possibilité de combiner les limites de crédit et de partager un compte en copropriété avec un utilisateur d’Apple Card existant.

L’application Maison ajoute la possibilité de gérer les minuteries sur HomePod.

Des informations sur la qualité de l’air sont désormais disponibles dans Météo et Cartes pour le Canada, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Corée du Sud et l’Espagne.

La bibliothèque de podcasts vous permet de choisir de voir toutes les programmes ou seulement les programmes suivis.

L’option pour partager la liste de lecture est de retour sur Apple Music

La lecture audio sans perte Dolby Atmos et Apple Music ne s’arrête plus de manière inattendue

Le message de service de la batterie qui pouvait avoir disparu après le redémarrage sur certains modèles d’iPhone 11 est rétabli

Les écrans braille pouvaient afficher des informations non valides lors de la composition de messages Mail

Si vous avez le profil pour tester les préversions d’iOS 14, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la release candidate (RC) d’iOS 14.7. Et pour ceux qui se posent la question : non, il n’y a pas de nouvelle bêta ce soir pour iOS 15.