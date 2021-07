Apple propose aujourd’hui la bêta 3 (build 19A5297e) d’iOS 15 sur iPhone et d’iPadOS 15 sur iPad. Elle arrive un peu plus de deux semaines après la précédente. Apple la propose pour l’instant aux développeurs.

Il n’y a pour l’instant aucune information particulière concernant les changements à retrouver avec la bêta 3 d’iOS 15. On peut en tout cas s’attendre à du changement. Pour rappel, la bêta 2 avait été l’occasion d’avoir une nouvelle icône pour l’application Plans, l’arrivée de SharePlay avec FaceTime, la possibilité de de faire un balayage depuis le coin droit de l’écran de l’iPad pour ouvrir le système de note rapide, le retour du bouton pour recharger dans la barre d’URL sur Safari et plus encore. Toutes les nouveautés de cette version sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez alors télécharger la bêta 3 d’iOS 15 sur votre iPhone ou iPad. Il faut par contre attendre si vous êtes un testeur public. La nouvelle bêta arrivera un peu plus tard. Apple veut s’assurer qu’il n’y a pas de problème majeur avec les développeurs.

Du côté des Mac, on retrouve la bêta 3 (build 21A5284e) de macOS Monterey, la bêta 3 (build 19R5302f) de watchOS 8 et la bêta 3 (build 19J5304d) de tvOS 15.