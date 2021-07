Trois nouveaux jeux débarquent aujourd’hui dans le service Apple Arcade. A priori, il s’agit de trois vieilles gloires de l’App Store (Angry Birds, Alto’s Odyssey et Doodle God), mais l’absence de (+) derrière le nom du jeu indique qu’il s’agit ici de versions un peu remaniées.



C’est en effet le cas : Angry Birds Reloaded bénéficie de nouveaux niveaux et d’un habillage graphique réhaussé, Alto’s Odyssey : Lost City nous permet de découvrir les charmes d’une cité des milles et une nuit (le runner est toujours aussi qualitatif), tandis que Doodle God Universe est vraiment méconnaissable avec ses graphismes 3D low poly du plus bel effet (les effets de flou et de particules sont franchement superbes).



Bref, il y en a pour tous les goûts, même si l’on n’aurait pas craché sur une sortie un peu plus originale. Rappelons qu’Apple Arcade est un service par abonnement facturé 4,99 euros/mois.