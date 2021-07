Bonne nouvelle pour ceux qui comptent vendre leur iPhone 12 : la valeur est plus importante que celle de l’iPhone 11 à la même période il y a un an. C’est parfait pour ceux qui comptent vendre leur modèle actuel avant de prendre l’iPhone 13 (ou un autre modèle). Ils savent déjà qu’ils auront moins à mettre au niveau de la différence pour le nouveau modèle.

Une meilleure valeur pour l’iPhone 12 en comparaison avec l’iPhone 11

SellCell note que les iPhone 12 ont perdu en moyenne 34,5% de leur valeur au cours des six mois qui ont suivi le lancement. Dans le cas des iPhone 11 l’année dernière, c’était en moyenne 43,8% de leur valeur.

Entre l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, c’est l’iPhone 11 qui a le moins déprécié avec une perte de valeur de 40,6% après six mois. C’est 42,7% pour l’iPhone 11 Pro et 48,1% pour l’iPhone 11 Pro Max. Naturellement, l’iPhone 11 a vu sa valeur prendre un petit coup après la sortie de l’iPhone 12. Mais elle est restée stable dans les mois qui ont suivi.

Dans le cas des différents iPhone 12, c’est l’iPhone 12 mini qui a le plus déprécié : -41% en l’espace de six mois. Il faut dire que ce modèle a du mal à se vendre (du moins en comparaison avec les trois autres modèles). Cela explique pourquoi on observe régulièrement des promotions sur ce modèle. Pour l’iPhone 12, la baisse fut de 28,9% après six mois. Ce fut 37,6% pour l’iPhone 12 Pro et 28,9% pour l’iPhone 12 Pro Max.

De manière générale, les gammes des iPhone 11 et iPhone 12 ont perdu en moyenne 40 à 50% de leur valeur dans les quatre premières semaines qui ont suivi le lancement. Les téléphones d’Apple restent en tout cas ceux qui s’en sortent le mieux au niveau de la valeur. En début d’année, une étude révélait que les iPhone se dépréciaient deux fois moins vite que les smartphones Android.