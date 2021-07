Apple propose au téléchargement la troisième bêta publique d’iOS 15 sur iPhone et d’iPadOS 15 sur iPad. C’est techniquement la deuxième, mais Apple a décidé de la nommer bêta 3. Elle arrive deux jours après la version pour les développeurs. Les deux versions sont identiques avec les mêmes nouveautés.

Troisième bêta publique d’iOS 15 et iPadOS 15

Plusieurs nouveautés sont à retrouver avec cette nouvelle bêta d’iOS 15. Apple a revu Safari par rapport aux premières bêtas, en changeant la position de la barre d’URL qui apparaît maintenant au-dessus du clavier. Aussi, il est possible de maintenir son doigt sur un onglet pour avoir l’option de rafraichir la page. En outre, les réglages de la fonction Concentration évoluent, le fait d’utiliser Siri sans connexion Internet fonctionne en français, le bouton Réinitialiser dans l’application Réglages a maintenant pour nom « Transférer ou réinitialiser iPhone » et plus encore. Toutes les nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez télécharger la troisième bêta publique d’iOS 15.

Si ce n’est pas le cas et vous souhaitez rejoindre le programme, rendez-vous sur beta.apple.com et connectez-vous avec votre compte Apple. Suivez ensuite les instructions pour télécharger le profil et ainsi basculer votre iPhone ou iPad sur le canal des bêtas publiques. Redémarrez votre appareil et allez ensuite dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour récupérer la bêta d’iOS 15.

Troisième bêta publique de macOS Monterey

Du côté du Mac, Apple rend disponible la troisième bêta publique de macOS Monterey. À l’instar d’iOS 15, il s’agit techniquement de la deuxième, mais Apple choisit de la nommer comme étant la troisième. Elle arrive deux jours après celle pour les développeurs.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Préférences Système > Mise à jour de logiciels. Vous pourrez récupérer la nouvelle bêta de macOS Monterey.