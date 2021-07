Unc0ver 6.2.0 est aujourd’hui disponible pour le jailbreak d’iOS 14. Selon l’équipe en charge de l’outil, cette version comprend des « améliorations majeures de la stabilité et de la fiabilité pour iOS 14 ».

Les améliorations de stabilité avec Unc0ver 6.2.0 ont beau être annoncées comme étant majeures, il n’y a pas d’informations concrètes sur le sujet. Vous pouvez donc mettre à jour, sans savoir réellement ce qui change au quotidien.

unc0ver v6.2.0 is NOW OUT with major stability and reliability improvements to iOS 14 support. https://t.co/FtG9c9CoRQ — @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) July 17, 2021

Si vous avez déjà jailbreaké votre appareil, effacez l’application Unc0ver sur votre iPhone, redémarrez votre téléphone, téléchargez et installez Unc0ver 6.2.0 depuis unc0ver.dev et refaites la procédure de jailbreak comme vous l’avez faite la première fois. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir : vos tweaks resteront présents après le redémarrage.

En revanche, si vous n’avez pas jailbreaké votre iPhone et êtes intéressé pour le faire, alors il faut télécharger Unc0ver et faire l’installation avec AltStore ou un autre moyen (Xcode + iOS App Signer ou Cydia Impactor si vous avez un compte Apple développeur).

Unc0ver 6.2.0 propose le jailbreak d’iOS 11 jusqu’à iOS 14.3. Il prend en charge tous les appareils, même les iPhone 12, iPhone 12 Pro mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Et pour ceux qui se posent la question : non, vous ne pouvez pas revenir sur iOS 14.3 si vous le souhaitez parce qu’Apple ne signe plus son firmware. Le jailbreak est uniquement possible pour ceux qui n’ont pas mis à jour leur appareil.