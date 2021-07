macOS 11.5 n’est pas encore tout à fait au point, puisque nous avons aujourd’hui le droit à une révision de la release candidate (RC). Le numéro de build de la nouvelle version est 20G71, contre 20G70 pour la première version distribuée la semaine dernière.

Il est difficile de dire pour l’instant quel est le changement entre la première release candidate de macOS 11.5 et sa révision aujourd’hui. Il doit s’agir de quelque chose de plus que léger, qui n’est pas forcément visible pour les utilisateurs. Apple a malgré tout jugé nécessaire de distribuer une révision pour les développeurs.

Apple ne communique pas encore une date de sortie pour la version finale de macOS 11.5 à destination de tous les utilisateurs. Mais on peut facilement se douter que ce sera pour cette semaine ou au pire la semaine suivante.

Du côté des iPhone et iPad, Apple a sorti aujourd’hui la version finale d’iOS 14.7 et d’iPadOS 14.7. La mise à jour comprend plusieurs changements, ils sont à retrouver sur cet article dédié. Il y a également watchOS 7.6 pour l’Apple Watch avec l’activation de l’électrocardiogramme (ECG) dans 30 pays. Enfin, nous avons eu le droit à tvOS 14.7 pour l’Apple TV. Mais cette version ne semble avoir aucune nouveauté particulière. Il y a par contre des améliorations générales et des corrections de bugs.