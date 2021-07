Bonne nouvelle pour les Indiens : Apple Music a activé le Lossless (sans perte) et l’audio spatial en Inde. Le pays ne pouvait pas en profiter jusqu’à présent, alors que c’était proposé en France et ailleurs depuis le mois dernier.

Plusieurs utilisateurs sur Twitter confirment qu’ils ont maintenant accès à la qualité Lossless et à l’audio spatial en Inde depuis Apple Music. Les nouvelles options sont automatiquement apparues pour eux, ils n’ont pas eu besoin d’installer iOS 14.7, la dernière mise à jour proposée par Apple aujourd’hui même.

Rejoice Apple Music India users! The wait for Spatial Audio is finally over it seems… Dolby Atmos & Hi-Res/Lossless Audio support is finally rolling out to users in India. It has probably reached all your Apple Devices and Android app too. Lemme know if you’ve got it. 😄 pic.twitter.com/B9ogIAaLpV

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 19, 2021