Apple et LG auraient finalement noué un partenariat pour vendre les iPhone du premier dans les boutiques du second, et ce dès le mois d’août selon Herald Economic Daily. Il s’agit des LG Best Shop en Corée du Sud.

LG compte 40 boutiques en Corée du Sud, autant dire que cela représente un parc important pour Apple et ses iPhone. En comparaison, Apple dispose de seulement deux Apple Store sur place. Ce sera un moyen d’attirer beaucoup plus de monde et ainsi leur permettre de découvrir en vrai les iPhone, de pouvoir les tester, d’examiner le gabarit, etc.

L’accord de vente concernerait uniquement les iPhone et non les Mac. Cela s’expliquerait par le fait que LG propose déjà ses propres ordinateurs à la vente et le fait d’afficher les modèles d’Apple ne serait pas forcément judicieux pour lui. En revanche, aucun problème pour les smartphones étant donné que le constructeur coréen va complètement se retirer du marché à la fin juillet. Cela explique pourquoi l’accord concernant les iPhone entrerait en vigueur en août.

Les premières rumeurs concernant un rapprochement entre Apple et LG remontent au mois dernier. Il s’était dit la semaine dernière que le projet était suspendu à cause de différentes inquiétudes de certains organismes, jugeant que le rapprochement Apple-LG n’était pas forcément positif pour la concurrence et les petits commerçants. Mais l’affaire est déjà repartie, au point qu’un accord de vente aurait été trouvé.