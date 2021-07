Adobe propose aujourd’hui une mise à jour de son application Premiere Pro avec la prise en charge des Mac M1 (Apple Silicon). L’outil d’édition vidéo peut maintenant exploiter pleinement les performances des Mac avec les puces Apple. Pour rappel, une bêta était disponible depuis quelques mois.

Le support de Premiere Pro pour les nouveaux Mac est important. En effet, s’il y a bien un type d’applications qui a besoin de beaucoup de ressources, c’est celui-ci. Les utilisateurs qui montent des vidéos vont maintenant gagner du temps, puisque l’application va être plus rapide pour traiter les vidéos et surtout réaliser les exports. Les performances, justement. Selon Adobe, Premiere Pro sur les Mac M1 est jusqu’à 80% plus rapide que sur les Mac Intel comparables.

Adobe profite de la mise à jour pour ajouter une nouveauté, à savoir Speech to Text. Il s’agit d’un système de transcription automatique. L’outil peut automatiquement ajouter des sous-titres selon ce que dit l’interlocuteur dans la vidéo. C’est pris en charge dans 13 langues, dont le français.

La mise à jour de Premiere Pro avec le support des Mac M1 est disponible dès maintenant au téléchargement. Adobe précise que son prochain logiciel à adopter sur le support des nouveaux Mac sera After Effects. Une version bêta sera disponible plus tard dans l’année, mais il n’y a pas encore une date de sortie précise.