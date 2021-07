Tout le monde n’est pas d’accord concernant l’iPhone SE de 2022, avec Nikkei annonçant qu’il embarquera la puce A15, soit la même que l’on retrouvera dans les iPhone 13. En début de semaine, Digitimes parlait de la puce A14, celle qui existe dans les iPhone 12.

Puce A14 ou A15 pour l’iPhone SE 2022 ?

Digitimes et Nikkei ont des sources directement au niveau des chaînes de production. L’un des deux a visiblement reçu une mauvaise information, ou du moins une information qui n’est pas à jour. Il est possible qu’Apple ait eu envie de proposer l’A14 dans son iPhone SE de 2022, avant finalement de changer d’avis et mettre l’A15. Il est en tout cas certain que la nouvelle puce serait bénéfique pour les utilisateurs qui auraient la même puissance qu’un iPhone 13, sans pour autant payer un prix proche de 1 000 euros.

Pour le reste, il est toujours question de la sortie de ce nouvel iPhone SE pour le premier semestre de 2022. Le téléphone aurait un design plus que similaire à l’iPhone 8 avec un écran LCD de 4,7 pouces et le capteur d’empreintes Touch ID. La 5G sera également au rendez-vous grâce au modem Snapdragon X60 de Qualcomm, le même que l’on retrouvera dans les iPhone 13. Par conséquent, toute la gamme mobile d’Apple en 2022 sera compatible 5G.

Des confirmations pour les iPhone 13 et iPhone 14

Nikkei confirme dans la foulée qu’Apple ne proposera pas un iPhone 14 mini en 2022. Cela s’explique les ventes mitigées de l’iPhone 12 mini, à tel point qu’Apple aurait récemment complètement arrêté sa production. Les utilisateurs vont retrouver un modèle mini cette année, mais ce sera le dernier. Pour 2022, il faut s’attendre à deux iPhone de 6,1 pouces et deux iPhone de 6,7 pouces.

Pour ce qui est des iPhone 13, la production en masse débuterait en août et Apple aimerait produire jusqu’à 95 millions d’exemplaires d’ici la fin de janvier. Le groupe s’attend à vendre 230 millions d’iPhone (tous modèles confondus) pour l’année 2021, ce qui marquerait une hausse de 11% par rapport à 2020.