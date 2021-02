iPhone 13 : le modem Snapdragon X60 pour une meilleure 5G se précise

L’iPhone 13 est bien parti pour embarquer le modem Snapdragon X60 de Qualcomm. Selon Digitimes, c’est Samsung qui va assembler la puce réseau de Qualcomm.

La 5G sur l’iPhone 13 avec le Snapdragon X60

Le Snapdragon X60 des iPhone 13 aura quelques avantages. Il dispose déjà d’une gravure en 5 nm, contre 7 nm pour le Snapdragon X55 des iPhone 12. Cette nouvelle gravure devrait permettre une meilleure consommation de l’énergie. Cela devrait se traduire par une meilleure autonomie de l’iPhone 13. Un autre élément est la possibilité de combiner les ondes millimétriques et la 5G sous les 6 GHz pour proposer toujours plus de débit aux utilisateurs.

La France (et beaucoup de pays) utilise la 5G sous les 6 GHz pour l’instant. Celle-ci offre une meilleure couverture que la 5G avec les ondes millimétriques. Elle ne propose cependant pas les mêmes débits et se veut en retrait. En l’état, seuls les iPhone 12 vendus aux États-Unis supportent les ondes millimétriques. Mais des rumeurs suggèrent qu’Apple va ajouter d’autres pays à la liste avec l’iPhone 13.

L’iPhone 13 doit voir le jour au second semestre de 2021. Plusieurs rumeurs circulent à son sujet. Certaines évoquent notamment la présence de Touch ID sous l’écran et une encoche plus petite. Il serait également question d’un écran avec un affichage de 120 Hz (du moins sur les modèles Pro), d’un écran toujours allumé et du mieux pour la photo.