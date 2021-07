La suprématie de Pokémon Go sera t-elle menacée par les pouvoirs du sorceleur ? Le très attendu The Witcher : Monster Slayer vient de débarquer sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) et les fans du jeu de CD Projekt Red ont quelques raisons d’être enthousiastes. Ce jeu d’exploration et de combats en réalité augmentée affiche en effet des graphismes de grande qualité (pour un jeu AR s’entend). On se rapproche peut-être ici du premier titre référence qui montre ce qu’il est réellement possible de faire en AR sans transiger sur la qualité.

Concernant le gameplay, le joueur devra étudier et traquer des monstres tout en faisant attention à préparer les potions adéquates en vue des grandes batailles. Les chasseurs de monstres pourront ainsi collectionner des trophées ou remplir des quêtes inspirées par l’univers des romans de ? Bref, un titre à essayer, même si tenir son iPhone devant soi pour jouer n’est toujours pas le plus pratique (mais après tout, Pokémon Go s’en sort très bien malgré ces contraintes).

Tout cela serait donc parfait… si les serveurs du jeu n’étaient pas la plupart du temps rade sous l’affluence des très nombreux joueurs. Après le fiasco du lancement de Cyberpunk 2077, il serait peut-être temps que CD Projekt Red se ressaisisse…