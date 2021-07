Le trailer promettait déjà beaucoup, et après quelques dizaines de minutes iPhone en main, je peux l’affirmer en connaissance de cause : Punishing: Gray Raven (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un action-RPG futuriste aux graphismes type « manga » absolument superbes et aux combats ultra stylés. L’histoire est un poil tarabiscotée, les dialogues (en encarts fixes) un peu trop nombreux à mon goût (ça blablate toujours beaucoup dans les RPG asiatiques), mais pour le reste on prend vraiment un sacré pied à combattre des hordes d’ennemis robotisés lors d’affrontements extrêmement dynamiques.

Le jeu vous place d’une unité Gray Raven, des combattants ultra entrainés qui ont pour principal objectif de monter une armée de cyborgs capables de tenir têtes aux sbires de l’infâme The Punishing. Les séquences de dialogues (assez touffues donc) alternent avec de jolies cinématiques et des phases de combats en arène. A faire pour en prendre plein les yeux.