Les iPhone ne sont pas vraiment réputés pour leur rapidité de charge (euphémisme). Les choses pourraient (un peu) changer avec la prochaine génération d’iPhone 13. Si l’on en croit en effet le site chinois MyDrivers, les iPhone 13 pourraient disposer cette année de la recharge « rapide » 25 W, au lieu de 20 W sur les précédentes générations d’iPhone.

La différence n’est pas énorme, mais elle permettra de descendre à 1h30 pour une recharge complète – on est plutôt sur 2 heures pour un iPhone 12 Pro, et plus encore pour un iPhone 12 Pro Max -, même si cela ne changera pas vraiment la donne face à l’armada de smartphones Android compatibles « out of the box » avec la charge rapide 60 ou 65 W.

Apple semble privilégier ici la longévité des batteries à la rapidité de charge (les batteries ont tendance à s’user plus rapidement avec des puissances électriques élevées), un choix d’autant plus crucial après la triste affaire des iPhone ralentis dès lors que leurs batteries descendaient en dessous de 80% de capacité.