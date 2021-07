Apple a mis à jour son site listant les dirigeants de l’entreprise pour ajouter Stella Low, qui est la vice-présidente des communications. Elle a rejoint Apple au mois de mai, mais elle apparaît seulement aujourd’hui sur le site de la société.

Stella Low est donc la vice-présidente des communications chez Apple et se rapporte directement à Tim Cook. Elle est responsable de la stratégie de communication mondiale d’Apple et dirige l’équipe des relations publiques ainsi que la communication avec les employés.

Dans sa présentation, Apple dit que Stella Low a plus de 30 ans d’expérience dans le marketing et les communications. Elle était la vice-présidente et directrice des communications chez Cisco avant de rejoindre Apple. Elle a également occupé des postes de direction chez Dell et EMC avant cela. Cette Britannique est titulaire d’une licence en études commerciales de l’université de South Bank de Londres. Elle siège au conseil d’administration de la division de la région de la baie de San Francisco

de l’American Heart Association.

Stella Low succède ainsi à Steve Dowling. Il avait rejoint Apple en 2015 en tant que vice-président des communications et a quitté l’entreprise en octobre 2019. C’est Phil Schiller qui occupait temporairement le poste entre le départ de Steve Dowling et l’arrivée de Stella Low.