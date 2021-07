Apple a répondu à des questions du parlement australien concernant la puce NFC de l’iPhone et le fait que son accès ne soit pas ouvert. L’Australie envisage de forcer Apple à autoriser n’importe quel groupe à pouvoir utiliser cette puce.

La réponse d’Apple à l’Australie pour la puce NFC

Une ouverture de la puce NFC de l’iPhone permettrait à plusieurs groupes de créer certains usages. Ce sont surtout les banques qui réclament un tel accès pour proposer leurs propres systèmes de paiement sans contact qui viendraient concurrencer Apple Pay. Les banques australiennes ont déjà critiqué Apple sur ce point, estimant que c’était de l’abus de pouvoir.

Dans sa réponse au parlement australien, Apple indique qu’il « permet aux banques d’accéder à la fonctionnalité NFC » sur ses appareils, et ce via Apple Pay. Son système de paiement est « à la disposition de toutes les banques en Australie à des conditions équitables et non discriminatoires », ajoute le fabricant.

Sécurité au rabais pour Google ?

L’accent est mis sur la sécurité. Apple dit qu’il gère le matériel (iPhone) et le logiciel (iOS et donc Apple Pay), ce qui est positif. Le fabricant tacle au passage Google et son système Host Card Emulation (HCE) sur Android. Pour le coup, les banques peuvent exploiter la puce NFC des smartphones Android et donc proposer leurs propres systèmes de paiement. Voici ce que dit Apple à ce sujet :

Host Card Emulation (HCE) est une solution moins sûre, qui a été adoptée par Android. Apple n’a pas mis en œuvre HCE parce que cela aurait conduit à une sécurité moindre sur les appareils Apple. Google a probablement choisi cette option parce qu’Android est utilisé dans une variété d’appareils proposés par de nombreuses sociétés différentes autres que Google, et a donc dû choisir une solution centrée sur le logiciel, même si elle est moins sécurisée qu’une mise en œuvre basée sur des éléments de sécurité. Apple, qui propose une intégration étroite entre le système d’exploitation et son propre matériel, est en mesure d’offrir une solution totalement intégrée, supérieure à l’approche d’Android.

Google n’a pas apprécié la remarque d’Apple sur son système pour Google Pay et les alternatives. « Nos applications de paiement sont extrêmement sécurisées », assure Diana Layfield, la présidente des partenariats de Google dans la région EMEA. Elle explique que HCE est « audité directement par les banques » et « nous réfutons l’idée que notre environnement HCE soit de quelque manière que ce soit peu sûr ». Selon elle, « l’expérience utilisateur sur Google Pay est équivalente à celle d’Apple Pay ».

Outre l’Australie, il y a l’Europe qui envisage aussi de forcer Apple à ouvrir la puce NFC de l’iPhone. C’est en projet depuis quelques mois maintenant. La France pourrait même être en première ligne sur ce sujet.