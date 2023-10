Attention si vous avez un iPhone 15 et que vous profitez de la charge sans fil dans votre BMW. Plusieurs utilisateurs signalent que la puce NFC utilisée pour Apple Pay ne fonctionne plus une fois qu’ils ont posé leur téléphone sur l’espace dédié à la charge sans leur voiture.

Des témoignages ici et là font état que l’iPhone 15 bascule sur le mode de récupération des données avec un écran blanc. Au moment de redémarrer le téléphone, la puce NFC ne fonctionne plus. « Impossible de configurer Apple Pay », indique un message d’erreur au niveau de l’application Cartes (Wallet) d’Apple. Le fait de redémarrer une nouvelle fois ou de restaurer le smartphone ne change rien, la puce est toujours hors service. Des utilisateurs n’ont pas eu d’autres solutions que de faire un échange en Apple Store pour avoir un nouvel iPhone.

Les témoignages semblent surtout concerner des utilisateurs d’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Mais il n’est pas impossible que des personnes avec un iPhone 15 ou 15 Plus soient également concernés par le problème. Le plus surprenant dans l’histoire est que tous les propriétaires d’une BMW n’ont pas ce souci. En effet, des utilisateurs disent passer par la charge sans fil et pouvoir toujours utiliser Apple Pay. Il est donc difficile de savoir quelle est l’origine du problème.

Ni Apple ni BMW n’ont (pour l’instant du moins) fait un commentaire sur ce bug avec Apple Pay et les iPhone 15.