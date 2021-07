Apple a mis un terme définitif à iOS 14.6 en ne signant plus le firmware. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version, que ce soit en tant que mise à jour ou en tant que restauration d’appareil.

iOS 14.6 a vu le jour le 24 mai dernier. Ce fut une mise à jour avec l’ajout des podcasts payants (qui furent réellement activés en juin), du nouveau pour l’AirTag et Localiser, du mieux pour l’accessibilité et la correction de plusieurs bugs.

Apple a ensuite proposé iOS 14.7. Cette version remonte à la semaine dernière. À l’instar d’iOS 14.6, il y a eu quelques nouveautés, mais rien de majeur. On peut évoquer le support de la batterie externe MagSafe pour les iPhone 12, les informations concernant la qualité de l’air disponibles dans Météo et Plans pour plusieurs pays (dont la France), le retour de l’option pour partager la liste de lecture dans Apple Music et plusieurs corrections de bugs.

Pas plus tard qu’hier, Apple a sorti iOS 14.7.1. Pour le coup, il s’agit d’une petite version. Elle corrige un problème empêchant les modèles d’iPhone dotés de Touch ID de déverrouiller une Apple Watch jumelée à l’aide de la fonctionnalité « Déverrouiller avec l’iPhone ».

Apple signe uniquement iOS 14.7 et iOS 14.7.1 à ce jour au niveau de ses serveurs. Il est donc possible d’installer l’une ou l’autre version. Si vous vouliez iOS 14.6 (ou une version antérieure), c’est trop tard.