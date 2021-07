Apple vient de proposer iOS 14.7.1 (build 18G82) au téléchargement sur iPhone et iPadOS 14.7.1 sur iPad. Cette mise à jour arrive quelques jours à peine après la version finale d’iOS 14.7 et d’iPadOS 14.7.

Disponibilité d’iOS 14.7.1 et d’iPadOS 14.7.1 pour tous

iOS 14.7 comprend quelques bugs, dont un assez gênant pour ceux qui ont une Apple Watch. Le bug empêche le déverrouillage de l’Apple Watch quand l’utilisateur dispose d’un iPhone avec Touch ID. Le fabricant avait promis un correctif. C’est justement là qu’iOS 14.7.1 intervient avec uniquement ce correctif. Voici les notes d’Apple :

iOS 14.7.1 corrige un problème empêchant les modèles d’iPhone dotés de Touch ID de déverrouiller une Apple Watch jumelée à l’aide de la fonctionnalité « Déverrouiller avec l’iPhone ». Cette version apporte également d’importantes mises à jour de la sécurité. Elle est recommandée à tous les utilisateurs.

À noter qu’Apple a également bouché une faille de sécurité. Elle concerne IOMobileFrameBuffer. « Une application peut être capable d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau », indique Apple. Le fabricant fait savoir que la faille est déjà exploitée par des hackers.

Pour télécharger iOS 14.7.1, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez initier le téléchargement puis l’installation dans la foulée. Vous pouvez également télécharger le firmware depuis notre page dédiée et faire une installation manuelle sur votre PC (via iTunes) ou votre Mac (via le Finder).

L’accent sur iOS 15 maintenant

Apple devrait maintenant se focaliser exclusivement sur iOS 15. Il faut comprendre par là qu’iOS 14.7.1 devrait bien être l’ultime mise à jour d’iOS 14. Nous avions déjà dit cela à la sortie d’iOS 14.7, mais c’était avant qu’Apple évoque un bug avec le déverrouillage de l’Apple Watch. Donc si tout va bien maintenant, iOS 14.7.1 sera l’ultime version.

Pour ce qui est d’iOS 15, nous sommes à la troisième bêta pour les développeurs et testeurs publics. Une quatrième bêta devrait logiquement arriver cette semaine.