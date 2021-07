Annoncé sur mobiles en 2016, puis uniquement prévu sur consoles et PC 2 ans plus tard, Baldo finira donc bien par s’aventurer sur nos iPhone via le service Apple Arcade. Ce jeu d’aventure largement inspiré des Zelda se dévoile plus en détails dans une superbe bande annonce qui promet un jeu coloré, rempli de personnages attachants, et de monstres bien balaises. Les graphismes en léger cel shading sont adorables, les animations ne sont pas en reste, et cela promet décidément beaucoup pour la sortie de Baldo le 27 août prochain.

On notera que le même jour, le jeu de course Asphalt 8: Airborne+, copie carbone du titre de Gameloft déjà disponible sur mobile, fera lui aussi son apparition dans Apple Arcade. Un jeu Asphalt sans mécaniques freemiums et sans achats in-apps, voilà qui laisse décidément bien songeur… Pour rappel, Apple Arcade est un service par abonnement (5 euros/mois) qui donne accès à plus d’une centaine de titres à télécharger sur son iPhone, iPad ou Apple TV.