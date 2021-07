Tim Cook a expliqué dans une interview à CNBC les raisons du succès de l’iPhone au deuxième trimestre (le troisième dans le calendrier fiscal d’Apple). Cela tient en deux éléments : les switchers qui viennent d’Android et les mises à niveau.

Succès de l’iPhone en partie grâce aux utilisateurs Android

« Nous avons constaté une très forte augmentation à deux chiffres des mises à niveau et des switchers au cours du trimestre », a déclaré Tim Cook. Beaucoup d’utilisateurs avec un smartphone Android ont donc choisi de prendre un iPhone. Il en va de même pour ceux qui avaient déjà un iPhone et ont acheté un nouveau modèle.

Apple a annoncé que les revenus pour les ventes d’iPhone ont été de 39,57 milliards de dollars au précédent trimestre, soit une hausse de 50% en l’espace d’un an. Au total, le bénéfice de l’entreprise a été de 81,43 milliards de dollars, en hausse de 36,4%.

La pénurie de puces a affecté les iPad et Mac

Du côté du Mac et des iPad, les revenus ont été respectivement en hausse de 16,4% et de 12,01%. C’est donc moins bon que les iPhone. Mais Tim Cook fait savoir que la pénurie des puces a joué un rôle. « La pénurie a principalement touché les Mac et les iPad », a dit Tim Cook. « Nous avions prévu que le manque à gagner avec la pénurie s’élèverait à 3 ou 4 milliards de dollars. Mais nous avons été en mesure d’en atténuer une partie et nous sommes arrivés dans la partie inférieure de cette fourchette », a-t-il ajouté.

Un autre élément concerne les services. Les revenus ont été en hausse de 33% à 17,49 milliards de dollars au dernier trimestre. Tim Cook fait savoir qu’il y a eu des records pour la musique, la vidéo, les services de cloud, la publicité et les paiements. « Il est clair que notre investissement de longue date dans notre stratégie de services porte ses fruits », a indiqué le dirigeant. À date, les services d’Apple comptent 700 millions d’abonnés, contre 550 millions il y a un an. Le nombre d’abonnés comprend également les clients qui se sont abonnés à une application par le biais de la facturation de l’App Store.