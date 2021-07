Apple ne veut pas rigoler avec la fuite de ses produits et a envoyé une mise en demeure à un leaker en Chine, rapporte Vice. Le fabricant demande à l’auteur de fuite de donner des détails et évidemment d’arrêter sa pratique.

Voici ce qu’indique une partie de la lettre d’Apple à l’intention du leaker, datant du 18 juin :

Vous avez divulgué sans autorisation un grand nombre d’informations relatives à des produits non commercialisés et faisant l’objet de rumeurs, ce qui a constitué une violation délibérée des secrets commerciaux d’Apple. Par le biais d’une enquête, Apple a obtenu des preuves pertinentes concernant votre divulgation non autorisée de produits non commercialisés et faisant l’objet de rumeurs. Votre infraction intentionnelle se manifeste spécifiquement comme suit : publication d’informations non publiées sur les nouveaux produits d’Apple par le biais de réseaux sociaux, y compris, mais sans s’y limiter, le design et les performances de ces nouveaux produits.