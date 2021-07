Apple propose aujourd’hui une mise à jour de GarageBand sur iOS avec comme nouveauté principale des packs de sons venant d’artistes. Apple met notamment en avant Lady Gaga et Dua Lipa. Il y a également des packs de producteurs.

Les utilisateurs de GarageBand peuvent affiner leurs compétences en matière de remixage grâce aux sessions de Lady Gaga et Dua Lipa. Au cours de ces sessions, ils peuvent interagir avec des pistes isolées de voix, de rythmes et d’instruments pour Break My Heart de Dua Lipa et Free Woman de Lady Gaga. En outre, les sessions comprennent des vidéos des artistes expliquant l’histoire de leurs chansons. Les Remix Sessions s’inscrivent dans le prolongement des sessions éducatives existantes proposées dans le cadre du programme Today at Apple.

L’application de création musicale s’enrichit également de sept nouveaux packs de producteurs contenant des rythmes, des boucles et des instrumentales créés par plusieurs producteurs, dont Boys Noize, Mark Lettieri, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch et TRAKGIRL. Un autre nouveau pack de producteur offre une expérience complémentaire à la prochaine série documentaire d’Apple TV+, Watch the Sound With Mark Ronson, permettant aux utilisateurs d’expérimenter des sons inspirés par la musique du programme.

La mise à jour de GarageBand est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.