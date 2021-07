Apple demande à ses employés s'ils sont vaccinés

Apple n’oblige pas encore ses employés à se faire vacciner contre le Covid-19, mais le groupe leur demande maintenant quel est leur statut sur le sujet.

Zoë Schiffer de The Verge rapporte qu’Apple demande maintenant à ses employés s’ils sont vaccinés, du moins dans certaines régions. « Vous pouvez indiquer en toute confidentialité si vous êtes entièrement vacciné, si vous avez reçu une dose partielle, si vous n’êtes pas vacciné ou si vous ne souhaitez pas le faire », indique la société à son personnel.

Le site interne des ressources humaines d’Apple comprend également un message pour les employés qui ne partagent pas leur statut sur le vaccin. « Si vous ne fournissez pas votre statut vaccinal, il est supposé que vous n’êtes pas vacciné. Si vous n’êtes pas complètement vacciné et que vous travaillez sur site dans un bâtiment Apple, des protocoles de santé et de sécurité supplémentaires peuvent s’appliquer », peut-on lire.

From Apple's internal HR site: “If you don’t provide your vaccination status, your vaccination status is assumed to be unvaccinated…If you’re not fully vaccinated and working onsite in an Apple building, additional health and safety protocols may apply.”

