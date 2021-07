Référence absolue dans son domaine, Sibelius rejoint l’iPad (Lien App Store – Gratuit – iPad). L’arrivée tardive de Sibelius sur iPad apparait presque comme une incongruité tant le logiciel semble fait pour être utilisé sur tablette. Le logiciel propose des outils de notation musicale professionnelle et dispose d’échantillonnages réalistes d’instruments (ou groupes d’instruments) qui permettent de réaliser une première maquette de son projet musical. Mieux encore, l’Apple Pencil est pris en charge : « Avec l’Apple Pencil, appuyez sur une note et inclinez-la vers le haut ou le bas pour ajouter un bémol ou un dièse, ou inclinez-la vers la gauche ou la droite pour choisir sa valeur ».

Le menu Créer de Sibelius a été optimisé pour iPadOS : il devient désormais facile de rajouter « des clés, des signatures de touches, des signatures temporelles, des barres de mesure, des symboles, des styles de texte et plus encore à partir de galeries consultables ». Evidemment, les fonctions tactiles » de base » sont présentes, comme le zoom sur la partition avec le geste du pinch. Sibelius est d’une richesse confondante et pourrait rebuter les novices : l’éditeur a pensé à eux et vient de publier une série de vidéos-tutos sur YouTube. Enfin, l’app Sibelius est gratuite au téléchargement, mais il faudra en passer par la case abonnement pour débloquer toutes les fonctions (6,49 euros/mois).