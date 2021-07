Les données pour les ventes de tablettes du deuxième trimestre de 2021 sont dévoilées par le cabinet IDC et Apple est une nouvelle fois devant les autres avec ses différents iPad. Mais la progression d’une année sur l’autre est légère.

Apple a vendu 12,9 millions d’iPad au deuxième trimestre de 2021, contre 12,5 millions d’exemplaires un an plus tôt. La progression est seulement de 3,5%. Le groupe est en tout cas premier avec une part de marché de 31,9%. C’est en légère baisse par rapport à l’année dernière où ce fut 32,1%.

Samsung le suit avec 8 millions de ventes, en hausse de 13,3%, et une part de marché de 19,6%. Lenovo arrive à la troisième place avec 4,7 millions de ventes, soit une hausse de 64,5%. Sa part de marché s’établit à 11,6%. Amazon et ses tablettes Kindle sont quatrièmes avec 4,3 millions de ventes, en hausse de 20,3%, et une part de marché de 10,7%. Honor boucle le top 5 avec 2,1 millions de ventes, en baisse de 53,7%. Sa part de marché est de 5,1%. IDC précise : « Depuis que Huawei a vendu son activité Honor, les données pour Huawei dans la ligne supérieure excluent le volume de Honor pour le deuxième trimestre de 2020 et 2021 ».

À l’arrivée, tous les constructeurs ont vendu 40,5 millions de tablettes, en hausse de 4,2%.