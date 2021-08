Le superbe Deemo II se dévoile un peu plus avec une vidéo de gameplay… qui ne montre pas vraiment les mécaniques de gameplay principales du jeu. Ainsi voit-on le héros (un petit garçon) se diriger vers plusieurs groupes d’individus et converser avec eux, chaque rencontre pouvant déboucher sur une mini-histoire proprement dite. On ne sait pas encore comment ces phases plus narratives s’articuleront avec le gameplay rythme-game typique des productions ludo-musicales du studio Rayark (Deemo, Voez, Cytus), mais une chose est sûre : le studio sud-coréen à l’origine de tant de pépites mobiles (Mo:Astray, Implosion, Cytus, Sdorica, Soul of Eden) nous proposera une nouvelle fois un titre à la réalisation impeccable et à la direction artistique soignée.



On rappelle ici que leur précédente réalisation, le superbe Mo:Astray, a été élu par la rédaction d’iPhoneAddict Meilleur jeu mobile de l’année 2020. Outre l’iPhone, Deemo II sortira aussi sur les plateformes Android et sur consoles.