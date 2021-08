Twitter ajoute l'option Connexion avec Apple sur iOS, bientôt sur le Web

Après une phase de test, Twitter ajoute aujourd’hui l’option Connexion avec Apple au niveau de son application iOS. Il faut attendre encore un peu pour l’avoir au niveau du Web. En complément, il y a maintenant une option pour se connecter avec son compte Google.

Connexion avec Apple permet aux utilisateurs de Twitter (ou d’autres d’applications) de se connecter à un service, tout en misant sur un meilleur respect de la vie privée. La plateforme (Twitter en l’occurrence) n’obtient pas la vraie adresse e-mail de l’utilisateur, sauf s’il a décidé de la partager. Apple crée une adresse aléatoire au format XXX@iCloud.com (avec XXX qui change). Cela permet de réceptionner les e-mails dessus et de les faire suivre vers la vraie adresse de l’utilisateur. L’idée est que le service n’ait pas accès à votre véritable boîte e-mail.

Sign on with ease and start scrolling your timeline.

Now, when you log in or sign up to join the conversation on Twitter, you have the option to use:

▪️ Your Google Account on the app and on web

▪️ Or your Apple ID on iOS, and soon on web pic.twitter.com/Nf56H1ghmY

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 2, 2021