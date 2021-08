Apple ne signe plus iOS 14.7 : restauration et mise à jour bloquées

Apple a cessé de signer iOS 14.7 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version, que ce soit en tant que mise à jour ou en tant que restauration sur son iPhone ou iPad. Cet arrêt de signature intervient en tout cas quelques jours à peine après celui pour iOS 14.6.

Apple a proposé la version finale d’iOS 14.7 le 19 juillet dernier. Cette mise à jour a ajouté le support pour la batterie MagSafe du côté des iPhone 12, les informations concernant la qualité de l’air dans les applications Météo et Plans pour plusieurs pays (dont la France) et des correctifs (dont un pour Apple Music et la coupure des morceaux Dolby Atmos). Cette mise à jour a également été l’occasion de boucher un nombre assez important de failles de sécurité.

Désormais, il est uniquement possible d’installer iOS 14.7.1 sur son iPhone ou iPadOS 14.7.1 sur son iPad. Cette version a vu le jour le 26 juillet dernier. Elle vient corriger le bug empêchant les modèles d’iPhone dotés de Touch ID de déverrouiller une Apple Watch jumelée à l’aide de la fonctionnalité « Déverrouiller avec l’iPhone ». Il y a également le blocage d’une faille et certains pensent que c’est en rapport avec l’outil d’espionnage Pegasus. Mais Apple n’a rien confirmé à ce sujet.