Nos lecteurs belges seront ravis d’apprendre que le service de paiement d’Apple est désormais disponible chez ING Belgique. Les clients de la banque peuvent donc enregistrer leur carte de crédit dans l’app Wallet, ce qui active de facto Apple Pay. Les sorties et rentrées de comptes effectuées via Apple Pay peuvent être consultés sur l’App ING Banking (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Apple Pay est utilisable pour les paiements en ligne et chez les commerçants disposant de bornes de paiement compatibles.

C’est peu dire qu’ING Belgique a pris son temps pour intégrer le service : Apple Pay est dispo chez ING en France depuis le mois de septembre 2020, sachant que la banque était déjà largement retardataire par rapport aux autres poids lourds du secteur bancaire. Un dernier conseil pour finir : méfiez vous de tentatives de phishing, qui ciblent particulièrement les clients d’ING et d’Apple Pay depuis plusieurs mois. D’une façon générale, il ne faut renseigner aucune donnée « sensible » ailleurs que sur le site officiel d’ING.