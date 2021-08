Delta va fournir des iPad Pro M1 à ses pilotes

Les pilotes de la compagnie aérienne Delta Next Airline vont eux aussi avoir le droit à des iPad Pro M1. Ils rejoignent ainsi leurs collègues de JetBlue qui ont également le droit à la nouvelle tablette d’Apple.

Tous les pilotes de Delta vont donc avoir un iPad Pro M1, ainsi que la 5G grâce à une carte SIM de l’opérateur américain AT&T. Ils pourront également profiter d’une assistance dans plus de 200 pays en cas de problème.

Les données de vol et les informations sur la charge de l’avion sont essentielles pour chaque voyage et sont transmises directement à l’EFB (electronic flight bags) de chaque pilote. Aujourd’hui, les applications EFB sur iPad sont spécialement conçues pour tirer parti de la puissance du matériel et aider les pilotes à utiliser efficacement ces informations. Le nouvel iPad Pro se veut puissant, ce qui va permettre de consulter rapidement les informations et de tenir pendant plusieurs années sans avoir de ralentissement particulier.

Ce n’est pas la première fois que Delta collabore avec Apple. En avril dernier, la compagnie aérienne avait annoncé fournir des iPhone 12 pour l’ensemble de ses membres d’équipage (19 000 personnes au total). Voilà maintenant que les pilotes s’ajoutent à la fête avec des iPad Pro M1.