Apple s’associe à PayBright pour lancer au Canada un crédit à 0% pour l’achat de ses produits. Les Canadiens pourront dès le 11 août acheter un iPhone, iPad ou Mac et étaler le paiement sur 12 ou 24 mois.

Ce système de crédit à 0% pour les produits Apple va donner un coup de main aux Canadiens qui n’ont pas forcément la possibilité de tout payer en une seule fois, comme c’était le cas jusqu’à présent. Apple espère en tout cas que cette nouvelle initiative de « Buy now, pay later » (acheter maintenant, payer plus tard) va lui permettre d’augmenter ses ventes. Elle sera disponible aussi bien dans les Apple Store physiques que sur l’Apple Store en ligne. Il sera également possible de la cumuler avec la reprise d’un appareil.

« Certains clients qui visitent Apple veulent acheter maintenant et payer plus tard », a déclaré Apple à son personnel au Canada, selon un mémo intercepté par Bloomberg. « Maintenant, ils ont une nouvelle option qui leur permet de payer au fil du temps pour leurs produits Apple préférés », continue le message.

Ce système de crédit à 0% chez Apple va être une nouveauté au Canada, mais elle existe déjà en Europe. Apple propose de temps en temps cette initiative. La dernière en date a eu lieu au mois de juin.

Il est bon de noter que le principe de « acheter maintenant, payer plus tard » évoqué ici pour le Canada est différent d’Apple Pay Later. Le mois dernier, Bloomberg a révélé qu’Apple prépare une offre qui va permettre de payer des produits avec Apple Pay et étaler les paiements sur plusieurs mois. Cette initiative n’est pas encore disponible.