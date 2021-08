Quand on y réfléchit bien, l’annonce de Diablo Immortal, relecture mobile de la célèbre franchise, avait marqué les débuts des gros ennuis pour Blizzard, ennuis qui ont pris récemment une nouvelle tournure avec les scandales de harcèlements sexuels et le départ du patron de Blizzard, J. Allen Brack. Après quelques premiers trailers pas toujours très convaincants, Diablo Immortal avait fini par ressembler à quelque chose, et le lancement semblait même se préciser pour la fin de l’année en cours. Las, Blizzard vient de confirmer que le jeu sera disponible quelque part durant l’année 2022. Les derniers points d’étape du développement laissent entrevoir un titre blindé de modes de jeu, dont certains assez originaux (un super boss mensuel pour récupérer des items spéciaux, des raids à 48 joueurs, etc.).



Outre le report de Diablo Immortal, Blizzard a fourni quelques infos croustillantes sur son titre mobile à succès Call of Duty Mobile. Ce dernier rapporterait au studio en 2021 pas moins d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires ! Malgré les scandales, Activision Blizzard reste bien un géant du jeu vidéo.