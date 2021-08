Il est l’incarnation même de l’acteur de série B, et pourtant, c’est dans un film de Scorsese que le grand public va le revoir bientôt : Brendan Fraser, excellent dans l’excellent film La Momie (le II frôle malheureusement le navet), rejoint le casting de Killers of the Flower Moon, film dramatique réalisé par Martin Scorsese pour le compte d’Apple TV+. Basé sur le docu-roman éponyme de David Grann, le film place son action dans l’Oklahoma des années 1920 et raconte les meurtres en série dont ont été victimes plusieurs membres de la nation Osage durant une période plus connue sous le nom de Règne de la terreur.

Killers of the Flower Moon affiche un castin particulièrement impressionnant, avec notamment en vedettes Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ou bien encore Jesse Plemons. Brendan Fraser jouera le rôle de l’avocat W.S. Hamilton (l’un des personnages du roman).