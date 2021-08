S’il y a bien un marché où Apple a du mal à être leader, c’est celui des enceintes connectées. Les dernières données du cabinet Consumer Research Intelligence Partners (CIRP) révèlent que les ventes de HomePod sont loin derrière celles des Amazon Echo et Google Home aux États-Unis.

Amazon est l’acteur dominant sur le marché des enceintes connectées avec une part de marché de 69%. Google le suit avec 20%. Et comme on peut le voir avec le graphique ci-dessous, la part du HomePod est plus petite.

Plus de 20 millions de foyers américains possèdent plus d’une enceinte Amazon Echo, tandis qu’environ huit millions de foyers américains ont plusieurs exemplaires de Google Home. Cela signifie que 43% des propriétaires d’Amazon Echo et 38% des propriétaires de Google Home possèdent plus d’une enceinte connectée. En comparaison, seulement deux millions de foyers possèdent plus d’un HomePod.

L’élément qui pousse le public à se tourner vers Amazon ou Google n’est autre que le prix. Les enceintes des deux groupes coûtent quelques dizaines d’euros pour les premiers modèles. Chez Apple, c’était 329 euros avec le grand HomePod. Le HomePod mini est ensuite arrivé avec un tarif de 99 euros. C’est déjà plus accessible, mais vient maintenant un autre point : l’assistant. Siri plait-il autant qu’Alexa ou Google Home ? Si l’on cumule cet élément au prix, on peut voir que les Américains ne se tournent pas réellement vers le modèle d’Apple.

Apple a en tout cas quelques idées pour l’avenir. Des rumeurs parlent d’un HomePod avec un écran et une caméra pour passer des appels FaceTime.