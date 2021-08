Apple a pris la décision d’annuler Her Voice (Little Voice en anglais), une série musicale produite par J.J Abrams et créée par la chanteuse Sara Bareilles et Jessie Nelson. La saison 1 sera donc la seule, rapporte Deadline. C’est la première fois qu’Apple ne renouvelle pas un programme sur sa plateforme de streaming.

Il n’y a pas une raison publique évoquée derrière l’abandon de Her Voice par Apple. Mais on peut facilement imaginer que le succès n’a pas été au rendez-vous et que les utilisateurs de la plateforme ont préféré d’autres contenus. Ce choix peut en tout cas surprendre quand on voit que le catalogue d’Apple TV+ est relativement léger. Proposer au moins une deuxième saison aurait pu être l’occasion de donner une nouvelle chance au programme et potentiellement attirer plus de monde. Mais ce ne sera pas le cas.

Véritable ode à la diversité musicale de New York, Her Voice explore le parcours d’une jeune artiste à la recherche de sa véritable voix. Sara Bareilles (Waitress) compose la musique originale de cette histoire romantique qui raconte l’histoire d’une chanteuse à la recherche de sa véritable voix et le courage dont elle doit faire preuve pour l’utiliser.

La première et seule saison donc comprend neuf épisodes au total. Le dernier épisode est sorti en août 2020.