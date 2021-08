Des développeurs se plaignent qu’Apple mette en avant sur l’App Store australien des applications qui sont de pures arnaques. Il s’agit notamment d’applications en rapport avec le slime, une pâte gluante visqueuse, souvent colorée et très malléable.

Ces applications ne font rien de spécial et proposent pourtant des abonnements hebdomadaires qui coûtent 10 dollars australiens (6,25 euros). L’une des applications ne fait carrément rien du tout et inclut malgré tout de même un abonnement. L’objectif du développeur est de piéger les utilisateurs. Quelques méthodes existent pour faire tomber des utilisateurs dans le panneau.

One of them doesn’t even do anything. https://t.co/d0dKLCkiVF

A few of them have $10+ weekly subscriptions.

Apple promoting these slime apps again.

First, the page you get when you tap "view" on a Mac

Look at that subscription price, in a tiny font, all the way down the bottom

$13.00 AUD per week for this

($676 per year. For a slime app)

2/ pic.twitter.com/eIfcakr8mt

— Simeon (@twolivesleft) August 5, 2021