Foxconn et d’autres fournisseurs d’Apple pour les iPhone 13 cherchent à recruter du monde pour la production des téléphones, mais ils ont du mal à avoir autant des personnes qu’ils le souhaitent. Selon South China Morning Post, de meilleurs bonus sont mis en place pour tenter d’attirer du personnel.

Foxconn, le principal sous-traitant d’Apple qui assemble environ 80% des iPhone, a augmenté le bonus à 10 200 yuans (1 338 euros) pour les nouveaux employés. Jamais une telle somme n’avait été proposée par le groupe. Les nouveaux employés doivent rester au moins 90 jours dans l’usine pour toucher ce bonus. Il y a également un bonus pour les employés sont déjà sur place et arrivent à faire venir des personnes de l’extérieur pour qu’elles se travaillent sur la chaine de production.

Lens Technology, un autre fournisseur en rapport avec des composants de l’écran des iPhone, a lui aussi fait des ajustements au niveau des bonus. Il proposait un bonus de 5 000 yuans (656 euros) en début d’année et a depuis doublé le montant. Luxshare Precision a également doublé le montant pour passer à 5 000 yuans. Le fournisseur offre 3 800 yuans (498 euros) supplémentaires aux personnes qui ont travaillé pour lui auparavant et acceptent de revenir.

Les fournisseurs d’Apple ont un double problème concernant le recrutement. Le premier est qu’Apple arrive à augmenter ses ventes, ce qui nécessite plus de main-d’œuvre. Aussi, les emplois en usine ont commencé à perdre de leur attrait et de plus en plus de travailleurs quittent le secteur industriel, ce qui oblige les entreprises à attirer les travailleurs avec des rémunérations plus attrayantes.

La production à grande échelle des iPhone 13 débute ce mois et Apple lancera normalement ses différents modèles le mois prochain.