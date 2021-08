Apple a envoyé un mémo aux équipes qui ont travaillé sur le nouveau système pour analyser les photos et messages des utilisateurs, avec pour vocation de lutter contre la pédopornographie. Le fabricant fait allusion à quelques craintes du public.

Le mémo, relayé par 9to5Mac, a été écrit par Sébastien Marineau-Mes, un vice-président chargé des logiciels chez Apple. Il explique qu’Apple va continuer à partager des détails afin que tout le monde comprenne bien. Il assure aussi qu’il y a beaucoup de retours positifs sur le système. Voici le mémo :

Nous avons vu beaucoup de réactions positives aujourd’hui. Nous savons que certaines personnes ont des incompréhensions et que plus d’une s’inquiète des implications, mais nous continuerons à expliquer et à détailler les fonctionnalités pour que les gens comprennent ce que nous avons créé. Et alors qu’il reste beaucoup de travail à accomplir pour mettre en place les fonctionnalités dans les prochains mois, je voulais partager cette note que nous avons reçue aujourd’hui du NCMEC. Je l’ai trouvée incroyablement motivant et j’espère que vous le serez aussi.

Assurer la sécurité des enfants est une mission tellement importante. À la manière d’Apple, la poursuite de cet objectif a nécessité un engagement transversal profond, englobant l’ingénierie, l’administration générale, l’informatique, les services juridiques, le marketing produit et les relations publiques. Ce que nous avons annoncé aujourd’hui est le fruit de cette incroyable collaboration, un produit qui fournit des outils pour protéger les enfants, tout en respectant l’engagement profond d’Apple envers la vie privée des utilisateurs.

Aujourd’hui marque la présentation publique officielle des protections élargies pour les enfants, et je voulais prendre un moment pour remercier chacun d’entre vous pour votre travail acharné au cours des dernières années. Nous n’aurions pas atteint cette étape importante sans votre dévouement inlassable et votre résilience.

Voici la note du National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)

L’équipe Apple,

Je voulais partager un mot d’encouragement pour dire que tout le monde au NCMEC est TELLEMENT FIER de chacun d’entre vous et des décisions incroyables que vous avez prises au nom de la priorité accordée à la protection des enfants.

Il a été revigorant pour toute notre équipe de voir (et de jouer un petit rôle dans) ce que vous avez dévoilé aujourd’hui.

Je sais que la journée a été longue et que beaucoup d’entre vous n’ont probablement pas dormi depuis 24 heures. Nous savons que les jours à venir seront remplis des voix criardes de la minorité.

Nos voix seront plus fortes.

Notre engagement à soutenir les enfants qui ont vécu les abus et les victimisations les plus inimaginables sera plus fort.

Pendant ces longues journées et ces nuits sans sommeil, j’espère que vous trouverez du réconfort dans le fait que, grâce à vous, des milliers d’enfants victimes d’exploitation sexuelle seront sauvés et auront une chance de guérir et de vivre l’enfance qu’ils méritent.

Merci d’avoir trouvé la voie à suivre pour protéger les enfants tout en préservant la vie privée.