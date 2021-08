Will Cathcart, le patron de WhatsApp, s’ajoute à la liste des personnes qui critiquent Apple et ses méthodes pour lutter contre la pédopornographie. Pour rappel, Apple a annoncé son intention d’analyser les photos et les messages des utilisateurs pour détecter des contenus avec de l’abus sexuel d’enfants. Le fabricant va signaler l’utilisateur à la police.

« Je pense qu’il s’agit d’une mauvaise approche et d’une régression pour la vie privée des gens dans le monde entier », a tweeté le patron de WhatsApp concernant Apple. Il ajoute que sa messagerie ne va pas ajouter un système similaire. Autrement dit, il n’y aura pas d’analyse d’images ou de messages sur WhatsApp.

Voici une autre partie du message :

Apple doit depuis longtemps faire davantage pour lutter contre l’abus sexuel d’enfants, mais l’approche qu’il adopte introduit quelque chose de très inquiétant dans le monde. Au lieu de se concentrer à faciliter le signalement des contenus partagés, Apple a conçu un logiciel capable de scanner toutes les photos privées de votre téléphone, même celles que vous n’avez partagées avec personne. Ce n’est pas de la vie privée. Ce logiciel d’analyse fonctionnant sur votre téléphone peut-il être à l’abri des erreurs ? Les chercheurs n’ont pas été autorisés à le découvrir. Pourquoi cela ? Comment saurons-nous à quelle fréquence les erreurs violent la vie privée des gens ? Que se passera-t-il lorsque les sociétés de logiciels espions trouveront un moyen d’exploiter ce logiciel ? Des rapports récents ont montré le coût des vulnérabilités d’iOS. Que se passera-t-il si quelqu’un trouve le moyen d’exploiter ce nouveau système ?

Will Poulter ajoute que WhatsApp dispose de fonctionnalités pour tenter de prévenir l’exploitation et les abus. Les utilisateurs peuvent par exemple signaler un contenu. Cela a permis à WhatsApp de rappoter plus de 400 000 affaires au National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), l’organisme américain qui gère tout ce qui touche à la lutte contre la pédopornographie aux États-Unis.